Manchester City toetaja langes Belgias jõhkra rünnaku ohvriks ja võitleb haiglas elu eest

Nimelt langes mängu järel rünnaku ohvriks üks Manchesteri klubi 63-aastane belglasest fänn, kes nüüd kriitilises seisundis haiglas viibib. Fänni ründasid mitu meest Brüggest 45 km kaugusel asuvas Drongenis. Ta oli käinud omasid toetamas ja sõitis koju, kuid otsustas teha vahepeatuse, et poes käia.

Hetkel võitlevad arstid mehe elu eest. Belgia politsei on seoses rünnakuga pidanud hetkel kinni viis meest.

Mõlemad klubid mõistsid rünnaku hukka.«Kõik Manchester City liikmed on šokeeritud ja kurvad, et ühte meie toetajat rünnati pärast Meistrite liiga mängu. Teeme hetkel koostööd Brüggega ja lisaks veel Belgia ning Manchesteri politseiga, et rohkem informatsiooni koguda,» seisis Manchester City teadaandes.