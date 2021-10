BLOGI ⟩ Kahe väravaga taha jäänud Flora võitles välja viigi

«Meil on küsimärgid [Rauno] Alliku, Kostja (Konstantin Vassiljev - toim.) ja [Martin] Miller. Tänane (kolmapäevane – toim.) trenn ja homne hommik näitab, mis seisus nad on. Alliku ja Miller on pigem terved, aga neil on olnud päris pikk mängupaus taga ja selles mõttes ei saa öelda, et nad on 100 protsenti valmis,» alustas peatreener Jürgen Henn kolmapäevast pressikonverentsi.