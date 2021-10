Olümpiapiletit jahtiv kurlingupaar tuli MK-etapil viiendaks

Lill leidis, et see oli alanud hooaja seni parim esitlus. «Kuigi pidime leppima viienda kohaga, näitasime turniiril sellisel tasemel mängu, mida meil on vaja detsembris toimuval olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril,» sõnas ta, lisades et veerandfinaaliks olid jääolud märgatavalt muutunud, mis lõpetas turniiri nii Eesti segapaari kui ka mitme teise turniiri favoriidi jaoks.

MK-etapi ettevalmistuse ajal andis Lille sõnul positiivse tõuke Tallinnas toimunud treeningmängude tsükkel, kus eestlaste vastased olid maailma edetabeli liidrid, Norra segapaar Skaslien/Nedregotten. «Olümpiamängude pronksmedali võitjad ja praegused edetabeli liidrid tulid Tallinnasse, et pidada treeningmänge meie vastu ning see oli meie jaoks erakordne võimalus oma oskuste lihvimiseks. Lisaks sai see võimalikuks tänu sellele, et Tallinnas on loodud väga heal tasemel treeningtingimused, mis meelitavad siia tippvõistkondi üle maailma,» lisas ta.