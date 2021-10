Surmatreppide vastu võitlev Rootsi väravavaht on marus: siin puudub igasugune loogika

39-aastane Alvbåge jagas ühismeedias klippi, kus näitas, kui ohtlikult on trepid jalgpalliväljaku äärde paigutatud. Videos on näha metallist treppe, mis on kohe küljejoone ääres.

Finns det någon på twitter som kan skicka denna videon till någon som bestämmer inom Stockholm Stad eller på Fotbollsförbundet. @SEF_Elitfotboll @Spelarforening pic.twitter.com/WrLofN3DyT — john alvbåge (@JALV82BAGE) October 15, 2021

«Meil on üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus sellist treppi, mis on küljejoonest maksimaalselt kahe meetri kaugusel väljaku ühel poolel. Need trepid tuleb eemaldada, enne kui keegi surma saab, vaadage, kui lähedal need on. Täiesti eluohtlik. Ütlen seda enne, kui midagi juhtub, et tehke midagi kohe,» sõnas neljal korral ka kodumaa koondist esindanud väravavaht nii ühismeedias kui ka Aftonbladetile antud usutluses.

Päev hiljem oligi neli treppi kuuest eemaldatud, misjärel avaldas Alvbåge Twitteris tänu, kasutades haaksõnana #Aitähkuulamast.

Nu är det bara villkorstrappan kvar då ✊🏽 #tackförattnilyssnar pic.twitter.com/VuYcculrEU — john alvbåge (@JALV82BAGE) October 19, 2021

Ent nagu hiljem selgus, ei eemaldatud treppe sugugi mitte puurivahi sõnavõtu pärast.

Linnaosa spordijuht Magnus Carlsson selgitas Aftonbladetile: «Kui seda postitust nägime, mõtlesime kohe, et see ei saa tõele vastata [et need trepid on eluohtlikud]. Vaatasimegi siis kõikidest plaanidest järele ning need olid kõikide eeskirjadega täielikult kooskõlas.»

Ent miks siis trepid ikkagi eemaldati? Carlssoni sõnul on see tingitud staadioni suvistest renoveerimistöödest. Nimelt paigaldati Grimsta IP väljakule uus kunstmuru, kuid kui enne kattis see vaid jalgpalliväljakut, siis nüüd venitati kunstvaip tribüünideni välja.

«Selle tulemusena on vaja treppide kõrgusi reguleerida, mida nüüd ka mõistsime. Need trepid on osa varuväljapääsust: näiteks tulekahju korral, kui tuleb peatribüüni evakueerida,» jätkas Carlsson ning lisas, et samadest reeglitest tulenevalt on fikseeritud ka treppide kaugus väljakust.