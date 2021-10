Lätlaste eriolukorra tõttu jääb Pärnu võrkpalliklubil üks mäng nädalavahetusel pidamata

Pärnu meeskond on nädalavahetuse eel keerulises olukorras, sest viimases liigamängus sai raske jalavigastuse nurgaründaja Tony Tammiksaar, kellel seisab nüüd ees pikk taastumisperiood. Pärnu read olid juba enne Tammiksaare vigastust hõredad ja nüüd tuleb tema asemele uus mängija leida, sest nurgamehi on meeskonnas vaid kaks – ukrainlane Boriss Žukov ja 19-aastane Ivory Õuekallas. Lisaks paraneb haigusest temporündaja Toms Švans.

Pärnu peatreener Avo Keel tunnistab, et olukord on raske ja Leetu sõidetakse 9 mehega. “Tammiksaare asemele otsime uut meest, aga need asjad võtavad omajagu aega. Švansi loodan rivisse saada TalTechi mänguks. Leetu tuleb üks noor nurgamees veel kaasa. Kaks vahetusmeest meil seega on, aga tempod ja diagonaal saavad end väga kindlalt tunda, sest neile vahetusi pole,” sõnas Keel. “Samas kui taktikaliselt vaja midagi muuta, siis teine side on olemas.”