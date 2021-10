Järgmisel nädalal algab e-spordimaailma üks ajaloo suurimatest turniiridest. Tegemist on arvutimängu «CS:GO» Majoriga, mis on tavaspordis võrreldav maailmameistrivõistlustega. Turniiri auhinnafond on rekordiline – kaks miljonit dollarit – ning võitja meeskond teenib sellest pool. Teekonda üldvõidu nimel alustab ka Eesti edukaim «CS:GO» mängija Robin Kool ehk Ropz, kes on Saksamaa meeskonna Mouzi (endine Mousesports) tähtmängija.