VIDEO ⟩ Vaata Rauno Sappineni ajaloolisi väravaid

Esimene tabamus sündis 38. minutil, kui Henrik Ojamaa mängis äärel kaitsja üle ja pani terava tsenderduse kasti, mille Rauno Sappinen väravasse lõi. Teise tabamuse puhul pidi ründaja rohkem vaeva nägema, kuid lõpuks õnnestus tal piisavalt pusida, et pall vastaste väravas lõpetas.

Lisaks sellele, et Sappineni väravad olid esimesed, mis Eesti klubid eurosarja põhiturniiril on löönud, siis oli tegu ka esimese punktiga, mis Eesti klubi eurosarja põhiturniiril on teeninud.