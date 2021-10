«Kindlasti väga raske vastane. Aga usun, et mängin ise head tennist – kõik on võimalik. Arvan, et tuleb võitluslik mäng. Ta mängib iga punkti alati täiega,» kirjeldas Kontaveit tänast vastast, kes on varasemast kolmest omavahelisest lahingust võitnud kaks.