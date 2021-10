Max Verstappen süüdistab Netflixi menukat vormelisarja lugude väljamõtlemises

2018. aastal ilmavalgust näinud «Drive to Survive» annab vormelifännidele võimaluse kiigata F1 karusselli telgitagustesse. Sarjas saavad sõna nii sõitjad, meeskondade juhid kui ka teised F1-sarja võtmetegijad.

Ühtlasi on «Drive to Survive» osutunud äärmiselt menukaks ning tekitanud ameeriklastes huvi ka F1 teleülekanne vastu. ESPN avaldas, et 2018. aastal vaatas F1 otseülekandeid 547 000 inimest, tänavu on see arv kasvanud miljonini.

Red Bulli vormelisõitja Verstappeni hinnangul püüavad sarja autorid tekitada aga kunstlikke vastasseise, et pakkuda vaatajatele intriigi. «Saan aru, et seda tuleb teha, kuna siis on sari USAs populaarsem. Kuid mina kui sõitja ei soovi sellest osa saada. Nad võltsivad rivaliteete, mida reaalsuses ei eksisteeri,» lausus Verstappen.