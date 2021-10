Eestlanna tõusis üheks maailma enimteenivaks discgolfariks

Tattar alustas kettagolfi mängimist 2014. aastal. Aasta hiljem oli ta juba Eesti parim mängija, 2019. aastal võitis ta USAs esimese suurturniiri. «Ta on maailmaklassi sportlane. Ta on kirglik, pühendunud ja suurepärase iseloomuga. Ta on meiega olnud alates 2017. aastast ning oleme vaimustuses, et saame seda teekonda jätkata,» lausus Berglund.