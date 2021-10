Prantsusmaa jalgpallikoondis alistas Eesti 11:0

Prantsusmaa pani avavilest saati Eesti suure surve alla ning see tasus ennast ära juba viiendal minutil. Vasakust äärest murti kasti ja saadeti pall karistusalasse, kus kasutas tekkinud segaduse ära poolkaitsja Grace Geyoro ja lükkas palli paarilt meetrilt võrku, vahendab jalgpalliliit .

Prantsusmaa ei võtnud jalga gaasipedaalilt ka vaheajalt tulles. Esmalt mängiti heade söötudega Eesti kaitseliin üle ja Maria Orav pani jala pallile vastu nii õnnetult, et see lõpetas enda väravas. Vaid minut hiljem oli tablool juba prantslaste 7:0 edu, kui skoori tegi Kadidiatou Diani.