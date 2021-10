Eesti epeenaiskond sai suure tunnustuse osaliseks

Naiskonna koosseisus Tokyos kuldmedali ning individuaalturniiril pronksmedali võitnud Katrina Lehise sõnul on auhind tunnustus epeenaiskonna tehtud tööle. «Kui saime korraldajatelt teada, et oleme selle auhinna võitnud ning peame seda ka enne galat salajas hoidma, olime väga üllatunud ja meelitatud. Väga tore, et meie saavutust hinnati, sest Tokyo OMil olid kõik naiskonnad väga tugevad ja võimelised võitma,» sõnas Lehis.

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas ülimat heameelt, et Eestisse selline auhind jõudis. «See on väga suur tunnustus Eesti vehklemisnaiskonnale ning kogu Eesti spordile. See näitab seda, et sõltumata meie väiksusest oleme võimelised tegema maailmas suuri tegusid,» ütles Sõõrumaa.