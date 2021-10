Reegleid rikkunud Grjazin sai karmi karistuse ja jäi Ungari EM-etapi võidust ilma

Ungari ralli kaheksandal kiiruskatsel tegi karmi avarii Ungari rallisõitja Norbert Herczig, kes viidi koos kaardilugejaga haiglasse . Kusjuures just selle olukorra tõttu sai karistuse ka Grjazin.

Nimelt andsid kohtunikud ralli järel teada, et vaatasid erinevaid videosid, mille järel oli näha, et Grjazin ei jäänud õnnetuskoha juures seisma, kuigi oleksid pidanud.

Kohtunikud tuvastasid, et avarii teinud auto oli Grjazini jaoks täielikult nähtav ja juba 100 meetrit enne õnnetuskohta andis rajajulgestaja märguande, et Grjazin hoo maha võtaks. Õnnetuskoha juures andis teine rajajulgestaja märku, et auto tee teisel poolel seisma jääks.