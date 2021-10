Eesti poksilootus võitles end Euroopa meistrivõistlustel poodiumile

“Kui mõni aasta tagasi tundus, et Eesti poksi tulevik tundub tume, sest järelkasvu ei olnud näha, siis viimase aja sündmused on tõestanud hoopis vastupidist - Eesti noorpoksijad pürgivad üha kindlamal sammul Euroopa parimate poksijate sekka. Seda tõestas ka Anton Vinogradovi saavutus, mis oli juba neljandaks medaliks meie noorpoksijatele viimase pooleteise aasta jooksul. Meie treenerid teevad suurepärast tööd, poksijate arv on hakanud kasvama ning tulemused tõestavad, et oleme õigel teel,” tunnustas Eesti poksiliidu president Kalle Klandorf viimase aja noorpoksijate edu rahvusvahelisel areenil.