PGL Major 2021 – Robin Kool on koos Mouziga kahe võidu kaugusel edasipääsust

Rohkem kui kaks aastat on möödas sellest, kui maailma parimad CS:GO võistkonnad panid enda oskusi proovile PGL Majori turniiril. Nüüd on see aeg taas käes! 24 tippvõistkonda võistlevad 2 miljoni dollari suuruse auhinnaraha nimel. E-sport Meedia Grupp toob pea kõik mängud ka eesti keeles kohalike e-spordi fännideni.