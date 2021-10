Suninen võib Monzas istuda Hyundai WRC-autosse

Hyundai põhimeeskonnas lähevad viimasele etapile vastu Ott Tänak, Thierry Neuville ja Dani Sordo. Juba on kindel ka, et 2C võistkonnas saab taaskord võimaluse Oliver Solberg, ent üks koht jääb veel täita, sest Pierre-Louis Loubet pole vigastuse tõttu valmis autosse istuma. Kui Kataloonias asendas teda Nil Solans, siis Monzas võib seda teha Teemu Suninen.

Suninen alustas Hyundaiga koostööd enne Kataloonia rallit ning Korea autotootja rallimeeskonnas sõitis ta ka Hispaanias Rally2 masinaga. Kataloonias oli soomlane WRC2 arvestuses teisel teine. Pärast võistlust kinnitasid mõlemad osapooled, et nende koostöö jätkub.

Sestap ongi üsna tõenäoline, et M-Spordist lahkunud Suninen teenib võimaluse Hyundaiga hooaja WRC-sarjas lõpetada. Kui nii peakski minema, siis on see valus löök teisele Soome rallimehele Jari Huttunenile, kes soovis pikalt sammu karjääris edasi teha.