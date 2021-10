Omavahel on naised kohtunud kaks korda ning mõlemal korral toimus matš kõvakattega väljakul. 2015. aastal Taškenti turniiril teenis võidu Krunić, 2018. aasta Austraalia lahtistel oli võidukas Kontaveit.

Eestlannal on Transilvaanias võimalik kindlustada koht WTA aastalõputurniirile, kuid selleks peaks ta turniiri võitma. Küll on tänaseks kindel, et sõltumata Rumeenia esitustest tõuseb Kontaveit peagi esmakordselt maailma edetabelis esikümnesse.