VIDEO ⟩ Tartu murdis viimase sekundi pealtpanekust Pärnu ja edenes poolfinaali

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul oli mäng nagu ameerika mäed. «Tänane mäng oli täielikud ameerika mäed. Läksime pikalt juhtima, siis lasime järgi ja lõpus õnnestus jänes kaabu seest välja tõmmata. Me olime mänguks hästi valmis, nemad võibolla mitte nii palju. Jäime teisel veerandil vahetustega kimpu ja pidi pikkasid sette tegema,» kommenteeris Kandimaa mängu. «See on meeskonnale väga oluline võit. Loomulikult pole keegi õnnelik, kui me kaotame. Hooaja eelsete mängude kohta ütlesin küll, et ei maksa suuri järeldusi teha, aga et see hooaja algus on nii konarlikult läinud, siis on tänane vägagi hea võit. Nüüd saame kodusaalis karikat püüdma minna.»