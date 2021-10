Ukraina suhted suure naabri Venemaaga on viimased seitse aastat olnud Krimmi ja Donbassi konflikti tõttu olnud halvad, kuid see ei ole ukrainlasi seganud mõnes teises asjas vihatud naabrist eeskuju võtmast. Näiteks dopinguga manipuleerimise osas. Teatavasti on dopingureeglite rikkumine toonud Venemaa spordile rea sanktsioone.