OTSEBLOGI ⟩ Suurepärases vormis Kontaveit võitis ebamugava belglanna vastu avaseti

Kontaveit on endiselt hiilgavas hoos ning seda tõestas ka Transilvaania Openi avaring, kui eestlanna alistas kindlalt 6:3, 7:5 serblanna Aleksandra Krunici (WTA 140.).

Van Uytvanck on samuti tõusuteel, sest oktoobri alguses võitis ta Kasahstanis toimunud WTA 250 turniiri. 27-aastasele belglannale oli see karjääri viiendaks WTA-turniiri esikohaks. Rumeenias oli belglanna avaringis 6:4, 6:4 parem Montenegro tennisistist Danka Kovinicist (WTA 76.).

Varem on valgepallurid omavahel küll kolm korda kohtunud ning kaaluvihid on 2–1 belglanna kasuks, kuid need duellid jäävad juba kolme ja enama aasta taha. Kuidas iseloomustab Kontaveit vastase mängu aga nüüd?