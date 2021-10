Viljandi alistas tugeva teise poolaja toel Tallinna

Viljandil oli hõrenenud vasakukäeliste osakond, sest kaasa ei saanud teha Sten Maasalu ja Oliver Ruut ning puudus ka Hendrik Koks. Tallinn läks mängule parimas koosseisus, mis tähendas ka, et viiest välismaalasest kaks – valgevenelane Vladislav Barõlov ja ukrainlane Vitali Gorovõi – tegid debüüdi Eesti meistriliigas.

Kaks korda tabas Aleksei Štšerbak, sinna vahele mahtus Jürgen Rooba kiirrünnakuvärav ja kodumeeskond juhtis 8:5. Viljandil võttis vaid viis minutit aega, et see vahe kinni nõeluda ja 5:1 spurdiga ettegi minna. Liikuv kaitse sundis pealinlasi eksima, Rasmus Ots tegi häid tõrjeid ning mulgid said lihtsaid väravaid.