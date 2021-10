BLOGI ⟩ Võimas Kontaveit jõudis tänavu kuuendat korda finaali, aastalõputurniirist lahutab üks võit!

Eesti juurtega rootslannaga on Kontaveit kohtunud varasemalt kaks korda, ent kumbki pole toimunud WTA-sarjas. 2011. aastal mindi vastamisi Stockholmi ITF-turniiril, kus eestlanna võidunumbriteks olid 6:4, 7:6. Viimane vastasseis toimus kaks aasatat tagasi Poolas, mil Fed Cupi raames läksid naised vastamisi. Tolles lahingus jäi Kontaveit peale numbritega 6:4, 6:4.

«Paljudel turniiridel on samad mängijad ja kõik teavad enamasti, kuidas keegi täpsemalt mängib. Sestap ei ole ka homne mäng selles osas kuidagi eriline,» lausus Kontaveit eilsel pressikonverentsil ning seejärel kiitis Petersoni. «Tal on samuti viimased kuud väga hästi läinud. Ta on vägev võitleja, ent võtan seda matši temaga kui järgmist väljakutset.»