Turniiri Legendide ringis liituvad mänguga kaheksa maailma parimat võistkonda, mängimine toimub sarnaselt eelmisele ringile SWISS süsteemis. See tähendab, et järgmisesse ringi jõudmiseks on vaja saada kolm võitu. Kolme kaotuse korral ootab ees koju sõit.