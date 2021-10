VIDEO ⟩ Soome vabavõitleja löödi UFCs jõhkralt nokauti

Matš lõppes teises raundis, mil Murphy tabas vastast tugeva põlvelöögiga. Nokaut oli sedavõrd karm, et fännidel hakkas Amirkhani tervise pärast hirm. Õnneks saabusid peagi rõõmustavad sõnumid.

«See oli lihtsalt tööõnnetus, ei midagi muud. Füüsiliselt olen täiesti elus, vaimselt aga natukene murdunud. See on toores elukutse, aga ma ei vahetaks seda millegi muu vastu,» kirjutas Amirkhani fännidele.

32-aastasele Amirkhanile oli see kolmas järjestikune kaotus UFCs. MMA profikarjääri jooksul on ta võitnud 16 ning kaotanud seitse matši. Murphy profikarjäär jätkub kaotusteta, ta on võitnud 11 ning viigistanud ühe matši.