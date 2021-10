Eesti edukaim «CS:GO» mängija Robin Kool ehk Ropz on jõudnud 2 miljoni dollari suuruse auhinnafondiga PGL Majori turniiril teise ehk Legendide ringi. Esimesed mängud on ka peetud ning hetkel on Mouzil kirjas kaks kaotust. Turniir on üles ehitatud nii, et kolme kaotuse korral ollakse mängust väljas ning tuleb minna hotelli asju pakkima.