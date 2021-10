«Olen sõnatu, see on olnud lihtsalt hämmastav nädal,» olid värske tšempioni esimesed sõnad pärast finaali. «Õnnitlen Simonat. Sa oled eeskuju, ma olen aastaid sulle alt üles vaadanud ja sa oled mind nii palju võitnud.»

Seejärel tänas Kontaveit veel oma treenerit Dmitri Tursunovit, kelle käe all on eestlanna võitnud nüüd kolm WTA-turniiri. «Meil on olnud hämmastavad paar kuud, ma ei tea, kuidas see juhtus, aga aitäh, et olemas olid,» sõnas eestlanna.