VIDEO ⟩ Halloweeni puhul uut ametit proovinud Jüri Vips: vähemalt tean, mida nüüd teha, kui ma mootorispordis läbi ei löö

Kuigi ülesanne oli raske, jäi Vips oma tulemusega rahule. «Kui keegi ütleb, et nad on elus näinud ilusamat kõrvitsat, siis nad ilmselt valetavad,» lausus eestlane. «Vähemalt tean nüüd seda, et mul on teinegi amet, mida teha, kui mootorispordis läbilöök ei õnnestu.»