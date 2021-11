Rumeenias triumfeerinud Kontaveit möödus Kanepist

Nimelt on 25-aastasel Kontaveidil nüüd ette näidata viis WTA-taseme turniirivõitu . Otsa tegi ta lahti 2017. aastal Hollandis muruväljakul mängitud Ricoh Openil, mis on oma tasemelt võrreldav praeguste WTA 250 osavõistlustega.

Kokku on Kontaveit WTA-tasemel jõudnud 12 finaali ning võitnud neist viis ja kaotanud kuus. Korra on esikohamatš jäänud ka pidamata, see juhtus tänavu veebruaris Austraalias peetud Grampians Trophyl (WTA 500).