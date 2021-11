Kuhu paigutub Kontaveidi võiduseeria naiste tennise ajaloos?

Neist kaks viimast on tulnud viimase kahe nädala jooksul Moskvas ja Cluj-Napocas, mis tähendab, et Kontaveidil on praegu käsil kümnemänguline võiduseeria. Uhke tulemus, kuid kuhu paigutuks see naiste tennise ajaloos?

Vastus on, et see jääb esikümnest väga-väga kaugele. Sinna poleks Kontaveidil sealjuures ka asja, kui ta oleks suutnud enda kasuks kallutada kõik kohtumised pärast toda augustikuist Cincinnati turniiri.

See hüpoteetiline võidukäik, mille sisse pidanuks mahtuma ka triumf US Openil, andnuks talle «ainult» 39 järjestikust võitu. Esikümnesse murdmise piir on aga 41.