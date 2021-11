Eesti e-sportlane langes aasta suurimalt turniirilt ülidramaatilise lahingu järel

Poolaega T-poolel alustanud Mouz jäi kiiresti 1:10 kaotusseisu, kuid suutis poolaja viimased neli raundi võita ehk pooli vahetati Mouzi 5:10 kaotusseisus. CT poolel sai Mouz aga hoo üles, minnes otsustavat matši 15:12 juhtima. See tähendas, et Mouzil oli kasutada kolm raundi matši võitmiseks, kuid Virtus.pro suutis 15:15 viigistada ning mängu lisaajale viia.

Järgmisesse ringi on edasipääsu kolme võiduga kindlustanud Natus Vincere ja G2 Esports. Mouz on praegu ühe võidu ja kahe kaotusega väljalangemise piiril, kolme kaotuse korral on nende jaoks turniir selleks aastaks läbi. Tänane vastane on neil Virtus.pro, kes on praegu maailma edetabelis 12. kohal. Ka neil on kirjas üks võit ja kaks kaotust.