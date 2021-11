Kontaveidi saldo on positiivne vaid ühe aastalõputurniiri vastasega

Sel aastal neli WTA-turniiri võitnud Kontaveit on aastalõputurniirile kvalifitseerunud tennisistidega pidanud kokku 17 kohtumist, millest võitnud kümme.

Badosaga on Kontaveit pidanud karjääri jooksul ühe matši ning seda eestlanna võiduga lõppenud Ostrava turniiril. Badosa teekonna lõpetas Kontaveit turniiri teises ringis.

Kõige raskemad on eestlannal olnud kohtumised valgevenelanna Arõna Sabalenkaga (WTA 2.), kelle vastu on ta kaotanud kõik neli matši. Neist kaks kaotust tulid tänavu, üks Dubais ning teine Stuttgardis.

Ühtegi võitu pole Kontaveit suutnud veel saavutada ka tšehhitari Karolína Plíšková (WTA 4.) vastu. Omavahel on vastamisi oldud kolm korda, kuid viimane kohtumine jääb juba kahe aasta tagusesse aega.

Kõige rohkem, 11 korda on Kontaveit madistanud kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 6.). Kontaveit on võitjana väljunud viies ning Sakkari kuues kohtumises. Ainuüksi tänavu on naised mänginud neli tennisematši. Grampians Trophy poolfinaalis ja Ostrava turniiri finaalis oli võidukas eestlanna, Madridi Mastersi teises ringis ja olümpia avaringis kreeklanna.