Suurt pingelangust ootav Kontaveit: suudan finaalturniiril kõigiga võrdselt mängida

ETV saates «Ringvaade» külas käinud Kontaveit ütles, et ta pole viimaste turniiride triumfidest hoolimata pingelangust veel tundnud. «Mõtlesin, et pärast Mosvka turniiri tuleb suur pingelangus. Ei tulnud. Siis läksin Rumeeniasse ja mõtlesin et pärast turniiri tuleb suur pingelangus. Endiselt pole seda tulnud. Ilmselt tunnen, et mul on veel sel hooajal mängida. Loodetavasti pärast WTA finaalturniiri tuleb see suur pingelangus,» lausus ta.