Kregor Hermet: näitasime, et eelmine võit CSKA üle ei olnud ühekordne asi

Küsimusele, kumb triumf oli magusam, ei pidanud Hermet kaua mõtlema. «Kindlasti see. Kodupubliku ees on emotsioon kõvem. Täna oli saali tulnud meeldivalt palju rahvast. Publikul on ka nüüd oluliselt parem kojusõit. Mosvka võit oli ka magus, aga nüüd suutsime seda korrata ja näitasime, et see polnud ainult ühekordne asi,» lausus ta. «Suutsime näidata, et kui CSKAl on halvem päev, siis meil on piisavalt klassi, et nad ära karistada.»