TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Tabeliliider Tartu loodab oma võiduseeriat pikendada haavatud Pärnu vastu

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel ütleb, et nende hõredad read täiendust pole saanud. «Tony Tammiksaarele pole me asendust leidnud, ses osas uudiseid kahjuks pole. Trenne saame seega teha seitsme- või üheksakesi, eks need on peamiselt võrkpallielementide lihvimise trennid. Kuuikutrenne on keeruline teha. Eks seis on raske, aga peame hakkama saama,» räägib Keel.