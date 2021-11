TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver vs. TalTech – kes tõmbab pealinnaderbis pikema kõrre?

Selveri juhendaja Andres Toobal on senise hooaja käiguga rahul ja loodab saavutatud rütmis jätkata. «Vaikselt hakkavad asjad paika loksuma, hooaja eel ma ehk ei arvanud, et nurkadest on põhis Denis Losnikov ja Oliver Orav, aga kanadalane (Johnson Pierce) on pärast vigastust ja haigust ka enesekindlamaks muutumas ja saan seeläbi rohkem vahetusi teha. Algselt oli ka veidi segane, et kes saab millal trenni tulla, sest meil on võrreldes eelmise hooajaga professionaale vähem, aga oleme nüüdseks oma rütmi leidnud. Kohustuslikud võidud oleme seni ära võtnud ja katsume samal lainel jätkata,» ütles Toobal.

«TalTechi vastu tuleb tõsisem mäng, linnarivaal ja muud jutud. See on selline kohtumine, kus peab andma maksimumi. Nemad on ka liigat hästi alustanud ja ka Tartu vastu näitasid head esitust. Peame nende serivga suutma kohaneda, sest sealne saal on madal ja see võib harjumist vajada. Rünnakul ei usu, et meil vähem jõudu on, meie eelis peaks olema kesktsoonis. Palju sõltub vastuvõtust, kuidas me minema saame, kui see korras, on lihtsam. Kui servi kätte ei saa ja nad hakkavad suruma, läheb kõigil seal raskeks,» lisas juhendaja.