Eesti e-sporditäht miljonit taga ei nuta, publikut küll

«See oli viimase kahe aasta kõige prestiižsem turniir, sest viimati toimus Major 2019. aastal. Kindlasti on pettumus, et me ei pääsenudki lavale rahva ette. See on hetkel kõikide mängijate suur soov ja mina näiteks pole seda tunnet kogenud juba kaks aastat,» viitas Kool asjaolule, et alles veerandfinaalidest siirduvad võistkonnad 10 000 inimest mahutavale Avicii Arenale.