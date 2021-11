Spordilühiuudised: Jefimova edenes lühiraja EMil finaali

14-aastane Eneli Jefimova jõudis Kaasanis toimuval lühirajaujumise EMil 100 meetri rinnuliujumises finaali. Eelujumises 1.05,05 kirja saanud eestlanna näitas poolfinaalis head minekut ning edenes 1.04,99ga viiendana tänasesse finaali. Eesti rekordist jäi Jefimoval puudu kõigest neli sajandikku.

Rohkem eestlasi finaali ei jõudnud, poolfinaalidesse oli veel asja Daniel Zaitsevil ja Armin Evert Lellel, kes platseerusid 100 meetri libilikujumises kokkuvõttes 14. (50,62) ja 16. kohale (51,31). Finaali aidanuks aeg 50,13. Eelujumises püstitas Zaitsev aga 50,50ga uue Eesti rekordi.

Viimasel kolmel hooajal Toyota WRC-tiimis jaapanlasele Takamoto Katsutale kaarti lugenud britt Dan Barritt andis teada, et peab Rally Estonial saadud seljavigastuse tõttu teadmata ajaks karjääris pausi tegema. «Pean raske südamega teatama, et minu aeg WRC-sarjas on vähemalt lähemaks ajaks läbi. Olen mõnda aega mõelnud 2021. aasta peale, tipphetkele Safari rallil ja madalhetkele Rally Estonial,» kirjutas britt ühismeediasse. «Mul on spordile veel palju anda ja see ei ole karjääri lõpetamise teade, aga praeguseks pean natuke aega autost eemal olema, et keskenduda oma paranemisele ja perele. Loodetavasti näen teid varsti juba katsetel.»

See pole rasv, vaid lihasmass. Sellest pole lihtne lahti saada. Venemaa suusatreener Juri Borodavko muretseb olümpiahooaja hakul oma hoolealuse Natalja Neprajeva kehakaalu pärast

Kui juba varem oli teada, et järgmisel nädalavahetusel toimuva Baltic Challenge Cupi järel tõmbab kauane Eesti hokikoondise liider Andrei Makrov koondisekarjäärile joone alla, siis nüüd avalikustas ka Aleksandr Petrov, et talitab samamoodi. Rahvusesinduse punktitabelis (väravate ja resultatiivsete söötude summa) jagab Petrov teist kohta Robert Roobaga, mõlema arvel on 99 silma. Esikohta hoiab 82 värava ning 70 sööduga just Makrov.

6 sprindisõitu toimub järgmisel aastal F1-sarjas. Tänavu on sarnast lahendust saanud näha juba Silverstone’is ja Monza GP-l.