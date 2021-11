ÜLEVAADE ⟩ Kes on Anett Kontaveidi vastased WTA finaalturniiril?

Huvitav on asjaolu, et naiste WTA edetabeli esikümme on viimase paari aastaga põhjalikult muutunud ning finaalturniiri kaheksast mängijast tervelt kuus on selle võistluse debütandid! Loojangu suunas liigub Serena Williamsi karjäär, esikümnest on välja langenud Naomi Osaka, Simona Halep, Elina Svitolina, mõni teinegi. Kuid tänavust aastat valitsenud kaheksa mängijat pole neist kehvemast puust. Varem on finaalturniiril osalenud vaid Karolina Pliškova ja Garbine Muguruza.