VIDEO ⟩ Ronaldo päästis kolmandat korda järjest Unitedi, meeskond aga saab endiselt kriitikat

Cristiano Ronaldo’s goal against Atalanta in slow motion is a thing of beauty 🐐🔴 pic.twitter.com/DMEjugLXNw

Ronaldo on nelja mänguga löönud viis väravat, lisaks eilsele punkti toonud tabamusele ka kaks hilist võiduväravat. See on isegi Ronaldo standardite kohta kõva sõna.

Solskjær nentis, et igaühel on oma roll ja vastutus. «Ta on liider, ta suudab tekitada niisuguseid hetki. Cristiano on uskumatu, ta muutub meie jaoks üha paremaks ja paremaks. Kui keegi tahab viimasel minutil niisugust olukorda - keerulist olukorda - enda peale võtta, on see tema. Tema tehnika seda lööki sooritades oli imetlusväärne,» kiitis Solskjær.