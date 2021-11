Talihärm on müstilisest haigusest tervenenud ja saab täie jõuga treenida

«Olen üle kuu aja saanud tervena treenida. Loodan, et see haigus väga suurt jälge ei jäta. Üldiselt leian, et koondis on saanud hooajaks hästi valmistuda,» ütles Talihärm tänases ETV saates «Terevisioon».

Paar kuud tagasi oli Talihärm kirjutanud Instagramis: «Augusti alguses olin kümme päeva palavikuga kimpus ning taastun sellest veel praegugi. Arstid tegid igasuguseid teste ja minu müstilise palaviku kõige tõenäolisem põhjus on see, et minu kehal sai lihtsalt koormustest villand.

See on uskumatu, kuidas suudame viia oma keha ja vaimu sellise piirini, kus nad peavad puhkuse saamiseks haigestuma. Oleme vastupidavusala sportlased, piiride ületamine ongi see, mida igapäevaselt teeme.»

Saates «Terevisioon» lisas Talihärm, et koondis harjutab uue peatreeneri, valgevenelase Fjodor Svoboda juhendamisel väga professionaalselt: «Treeningutel hoiame pigem mõõdukat intensiivsust, laskmisel oleme keskendunud rohkem detailidele.»

Rene Zahkna lasketiirus. FOTO: Jarek Jõepera

Meeste poolelt saates külas olnud Rene Zahkna rääkis samuti veidi tervisest. Ta oli enda teadmata seni sportinud allergiaga, kuid sai tipparstide abiga selle kontrolli alla ja koos sellega uue hingamise.

«Laskmine on mul alati hea olnud, seetõttu olen ettevalmistusperioodil timminud rohkem suusapoolt. Minu suusatehnika on läinud palju paremaks,» märkis Zahkna.

MK-hooaeg algab 27. novembril Rootsis Östersundis, Eesti koondis läheb selle eel valmistuma Norrasse. «Tegemist on olümpiahooajaga ning viibime järgmise nelja kuu jooksul Eestis ainult ühe nädala,» kirjeldas Zahkna ohverdust, mida tippsportlased peavad tooma.