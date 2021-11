Algab PGL Major Stockholm 2021 viimane ring

PGL Major 2021 algas 26. oktoobril ning pikkade mängupäevade tulemusel pidid 24 turniirile kutsutud võistkonda selgitama kaheksa lõppvooru pääsejat. Viimasesse ringi on jõudnud Na’Vi, G2, Heroic, Furia, Gambit, Virtus.pro, NiP ja Vitality. Edasipääsenutest on seni näidanud kõige tugevamat mängu Natus Vincere ja G2 ESports, kes pole pidanud tunnistama ühtki kaotust. Samas võimalus võita on kõigil, sest edasised mängud toimuvad tuhandete pealtvaatajate silmade all Avicii areenil ning pea kõik e-sportlased pole saanud pikalt sellisest kogemusest tulenevat pinget taluda.

FOTO: e-sport Media Group

FOTO: e-sport Media Group

Turniiri viimases ringis on võistkonnad jaotatud vastavalt senistele tulemustele neljaks paariks. Esimestes mängudes kohtuvad omavahel Na’Vi ja Vitality, Furya ja Gambit, Heroic ja Virtus.pro ning G2 ja NiP. Esimesed kaks mängu mängitakse läbi 4. novembril ja teised kaks järgneval päeval. Turniiri suur finaal algab 7. novembril kell 21:00. Kõik mängud leiavad aset kolmest-parim formaadis ehk võitmiseks ja edasi pääsemiseks on vaja kaht võitu.

Turniirile kaasa elamiseks on nüüdseks ainus võimalus jälgida otseülekannet, sest kõik piletid mängudele on välja müüdud. Seega on oodata Rootsi pealinnas Stockholmis asuvasse Avicii areenile rohkem kui 10 000 e-spordi fänni.