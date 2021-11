Soccernet.ee teatel on UEFA tulnud Florale appi ning 25. novembri kohtumine Partizaniga algab nüüd kell 17.30. See on hea uudis Eesti meeskonnale, sest lisaks koroonapiirangutega pahuksisse minemisest pääsemisele, on uus kellaaeg ka Eesti publikule sobilikum.