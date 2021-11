BLOGI ⟩ Kiirelt kahe väravaga taha jäänud Flora võitles välja viigi

Mängueelsel pressikonverentsil kinnitas Henn, et tal on mängijatevalik väga suur ning kõige lihtsam ülesanne pole n-ö nuppe väljakule asetada. Kuigi mängijaid on palju, siis kõik pole veel täielikult valmis 90 minutit väljakul pingutama. See ongi peamine aspekt, millega arvestatakse.

«Valmistume väga tugevaks mänguks. Tervelt meeskonnalt on vaja täielikku pingutust, sest oleme näinud, et sellel tasemel karistatakse kergemad uinumised ja lohakused ära,» lausus Henn ning lisas, et võimalusel minnakse riski peale välja. «Flora pigem võtab riske, aga peame nägema, kuidas on antud hetkel jõuvahekorrad ja kas meil on jõudu võiduks või pigem peame viigiga rahul olema. Kui on võrdsete heitlus, siis ikkagi mõtleme võidule.»