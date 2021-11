NIMEKIRI ⟩ Korvpallikoondis läheb valikmängudele vigastatud Jõesaare ja Raiesteta

Peatreenerile teeb heameelt, et kõik korvpallurid, kes on terved, tahavad tulla Eesti koondist esindama.

Toijala pidas heitlust koha pärast 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril osalevasse rahvusmeeskonda pingeliseks ja mängijad saavad aru, et keegi pole taganud pääset koondise kaheteistkümne liikme hulka. Novembris avaneb korvpalluritel võimalus enda taset näidata nii treenerile kui ka pöidlahoidjatele.

Eesti koondis kohtub 25. novembril võõrsil Saksamaaga ja 28. novembril Saku Suurhallis Iisraeliga. Kodumängu piletid tulevad müüki lähipäevil.

22 koondise kandidaadist kaheksa mängivad välisklubides kas Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias või Hispaanias.

14 Paf Eesti – Läti korvpalliliigas kaasa tegevast kandidaadist neli on BC Kalev/Cramost, kolm KK Viimsi/Sportlandist ja Pärnu Sadamast, kaks TalTechi ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsa meeskonnast.

Jukka Toijala FOTO: Tairo Lutter

Toijala sõnul on kandidaatide nimekirja lisandunud uusi mängijaid: «Hoiame Eesti parematel ja hea arenguperspektiiviga korvpalluritel tähelepanelikult silma peal. Oluline on mängijat teavitada, et kui ta seekord mingil põhjusel kutset treeningkogunemisele ei saa, siis võib tal eesmärgikindlalt harjutades avaneda võimalus tõusta edaspidi koondise kandidaadiks.»

Toijala külastas oktoobris Saksamaal ja Itaalias leiba teenivaid Eesti koondise kandidaate. Praegu viibib soomlasest treener sama sihiga ringreisil Hispaanias.

«Tahan kohtuda nii juba koondist esindanud kui ka sinna kandideerivate mängijatega silmast-silma, et saada põhjalikumalt teada, kuidas neil võõrsil läheb,» lausus Eesti rahvusmeeskonna peatreener. «Üks osa treeneritööst on anda signaal, et me ei tunne mängija vastu huvi üksnes siis, kui ees seisavad koondise turniirid, vaid ka keset klubihooaega, kui nad panevad aluse karjääri järgmistele etappidele. Hea, kui saame rahulikus õhkkonnas kohvi juua ja vestelda muustki kui korvpallist.»

Samuti soovib Toijala kohtuda välisklubi peatreeneriga ja panna nii talle kui ka klubi eestvedajatele südamele: kõik korvpallurid on Eesti koondisele tähtsad.

Saksamaa - nii Kotsar kui ka Jõesaar sobivas meeskonnas

Hamburgis vaatas Jukka Toijala sealse klubi Towersi mängu Saksamaa kõrgliigas Bayreuthiga. Ta soovis samal ajal näha tegutsemas nii Maik-Kalev Kotsarit kui ka Janari Jõesaart. Paraku viibis Covid-19 positiivse proovi andnud Jõesaar isolatsioonis.

«Mänguväljakule naastes vigastas Janari eurosarja kohtumises hüppeliigest, seega novembris me teda koondist esindamas ei näe,» lausus Eesti rahvusmeeskonna peatreener.

Janari Jõesaar (palliga) Bayreuthi särgis. FOTO: Fiba Basketball

Toijalale meeldib, kuidas teist hooaega Hamburgi meeskonnas peatreener Pedro Callese käe all mängiv 211 cm pikkune Maik-Kalev Kotsar on edenenud: «Ta täidab tähtsat rolli nii kaitses kui ka rünnakul. Maiki jaoks on nii meeskond kui ka treener väga hea.»

Toijala sõnul sobib ka Jõesaarele praegune koduklubi Bayreuth. «Janari on koondisele väga tähtis, sest teeb musta tööd, võtab lauapalle ja oskab väljakul hästi liikuda,» lausus ta.

Itaalia - eestlased valmistuvad arenguhüppeks

Toijala tutvus Sassaris Kaspar Treieri, Pesaros Henri Drelli ja Pistoias Joonas Riismaa käekäiguga.