M-Sport andis signaali, mis viitab rallilegendi MM-sarja naasmisele

Hispaania meedia teatas oktoobris, et 47-aastane Loeb on liitumas M-Spordi meeskonda. Kuigi tiim ise pole midagi kinnitanud, siis viimane vihje annab selle küll väga suure tõuke.

Ralliportaal Dirtfishi andmetel on M-Sport saatmas järgmise hooaja avaetapil Monte Carlos rajale koguni neli Fordi. Seda arvesse võttes, on väga suur tõenäosus, et üks nendest masinatest kuulub just Loebile.