Valtteri Bottas: Hamilton ja Verstappen pole rajal, et üksteisega sõprust luua

«Ma ei usu, et neil midagi väga teineteise vastu on. See on muidugi ainult minu arvamus. Pärast Monzat sõitsime Türgis ning seal nägin neid omavahel suhtlemas. Mehed rääkisid rahulikult ja kõik näis normaalne. Nad pole selleks ringrajal, et üksteisega sõbruneda. Samas austavad nad teineteise tegemisi,» lausus Bottas.