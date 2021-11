Flora alagrupikaaslased mängisid Konverentsiliigas viiki

Genti ja Partizani viik tähendab, et B-alagrupis jätkab liidrina neljast mängust kümme punkti kogunud Gent. Teisel kohal on seitsme punktiga Partizan. Eile 2:2 viigi teinud Floral ja Anorthosisel on võrdselt kaks punkti, kuid parem väravate vahe annab kolmanda koha Eesti klubile. Teoorias on Floral jätkuvalt võimalus pääseda alagrupist edasi.