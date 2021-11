Esimesed tennisistid on Mehhikos kohal. Vaata, milline vastuvõtt ootab ees ka Kontaveiti

Esimest korda aastalõputurniiril mängiv Kontaveit tunneb end võistluste eel enesekindlalt. «Mul on võimalik kõigiga võrdselt mängida. Tunnen end väljakul enesekindlalt ja väga hästi. Mul ei ole seal midagi kaotada. See on täiesti uskumatu, et üldse sinna pääsesin. Nüüd on tähtis neid kohtumisi ja atmosfääri täiega nautida ja seda kogemust endasse võtta,» lausus ta «ETV Ringvaatele».