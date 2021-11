Kanged konkurendid Verstappen ja Hamilton andsid teineteisele lubaduse

«Tahan kogu aeg võita õigel moel. Kui peaksin kaotama, siis tähendab see, et kaotaksin samuti õigel viisil,» ütles kaheksandat MM-tiitlit jahtiv Hamilton.

«Sõidan kõvasti võidu nagu Lewiski ja muidugi hoian võitluse ausana,» ütles Verstappen, kes on karjääri esimese MM-tiitli kursil.

Vormel 1 ajalugu mäletab mitmeid vastuolulisi tiitlivõistlusi, kus ausa mängu reeglid on unustatud. Näiteks Ayrton Senna ja Alain Prost heitlus 1989. ja 1990. aastal. «Me ei ole kunagi selliseid meetodeid meistritiitli võitmiseks kasutanud ega ka kasuta. Tahan võita õigel viisil. Läbi oskuste, sihikindluse ja raske töö,» ütles Hamilton.

Sel nädalavahetusel kihutavad F1 autod Mehhikos. Tegu on F1 kalendri kõige kõrgemal (2200 m) peetava etapiga. See peaks tähendama eelist Red Bullidele. Seda kahel põhjusel. Esiteks tuleb Red Bulli Honda mootor paremini toime vähese hapnikuga keskkonnas. Lisaks nõuab Mehhiko ringrada hõreda õhu tõttu maksimaalset aerodünaamilist survejõudu ning Red Bull on sellises seadistuses tugevam.