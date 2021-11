Aasta suurima «CS:GO» turniiri finaalini on jäänud vaid kaks päeva. See tähendab, et iga vastasseis on eriti põnev. Veerandfinaalidest on välja langenud nüüdseks nii Virtus.pro kui ka Ninjas in Pyjamas. Mõlemad võistkonnad peavad leppima 70 000 dollari suuruse auhinnarahaga. Eestlastest ainsana suurele turniirile pääsenud Robin Kool ning tema võistkond Mouz jäid jagama 12. - 14. kohta ning teenisid sellega 17 500 dollarit. Kogu turniiri auhinnafond on 2 miljonit dollarit.